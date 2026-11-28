Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному сектору в Красногвардейском районе Макеевки. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Уточняется, что один из частных домов разрушен полностью, люди оказались под завалами. По предварительной информации, погибшие были членами одной семьи.

Ранее в результате падения фрагментов БПЛА на пятиэтажку в Энеме в Адыгее пострадали четыре человека. Всех их доставили в больницу в состоянии легкой и средней степени тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки также повреждения получили несколько квартир. Обломки беспилотника повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домовладений, машины и газовую трубу.

