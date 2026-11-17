Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Новая Долина в Белгородской области с помощью беспилотника, погиб мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в MAX.

Удар нанес FPV-дрон. Раненый мужчина скончался на месте.

В Волоконовском округе, помимо этого, повреждена одна единица сельхозтехники, сгорели автомобиль и строительный вагончик. Атаки затронули и другие округа области. В Шебекинском округе повреждены десять машин и объект инфраструктуры. В Валуйском округе пробита крыша хозяйственной постройки.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области при ночной атаке украинских беспилотников получил повреждения жилой дом. По словам губернатора региона Александра Дронова, угрозы жизни людей нет. Жильцов разместили в пункте временного пребывания.

Губернатор также напомнил, что к обломкам БПЛА нельзя приближаться и тем более пытаться осмотреть их самостоятельно.