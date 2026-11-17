Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Специалисты подвижной медицинской группы (ПМГ) 341-го отдельного медицинского батальона группировки войск "Центр" прооперировали российского военнослужащего, которому осколок FPV-дрона прошел через сердце. Об этом рассказал один из врачей на видео, предоставленном Минобороны России.

По его словам, у бойца диагностировали множественное осколочное ранение грудной и брюшной полости. Осколок повредил оба желудочка и межжелудочковую перегородку, а также задел кишечник и почку. О ходе вмешательства медик говорил прямо во время операции.

При этом врач отметил, что с начала года это десятый похожий случай в его практике. Все пациенты остались живы.

Помощь раненым, доставленным с передовой, оказывают на днепропетровском направлении. ПМГ работает как развернутый рядом с линией фронта медицинский пункт: там военнослужащих экстренно оперируют, стабилизируют состояние и готовят к отправке в тыловые госпитали. Находится боец в группе от нескольких часов до 1–2 суток, пояснили в ведомстве.

В подразделении оборудованы четыре операционные и реанимация на пять коек. Медики располагают аппаратами ИВЛ, наркозно-дыхательной техникой, эндоскопическими стойками и передвижными рентгеновскими аппаратами. Такое оснащение позволяет выявлять осколки прямо во время операции.

Штат укомплектован специалистами полностью. Многие из них – мобилизованные врачи-хирурги и анестезиологи, которые за время СВО освоили военно-полевую хирургию.

Ранее пятичасовая операция на остановленном сердце была проведена десятилетнему мальчику из Северодонецка в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Из-за гигантской аневризмы ребенку с врожденным пороком сердца требовалось сложное вмешательство.

Специально для мальчика Банк гомографтов Санкт-Петербурга подготовил биологический протез с учетом особенностей его анатомии. Без хирургического вмешательства ребенку грозила опасная аритмия.

