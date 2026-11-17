Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 3,4 тысячи специалистов нашли работу, стажировку или практику в столичных компаниях с помощью сервиса "Кадры для бизнеса". Платформа помогает работодателям подбирать сотрудников, оценивать их навыки и готовить кадровый резерв, сообщила заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Мария Богомолова.

Сервисом могут пользоваться компании любого масштаба – от небольших стартапов до крупных предприятий. Им доступны бесплатное размещение вакансий, предварительный отбор соискателей, независимая оценка компетенций, организация практик и стажировок, а также помощь в привлечении иностранных специалистов. База платформы насчитывает более 37 тысяч кандидатов.

Один из инструментов подбора – проверка навыков на реальных профессиональных задачах. Такой подход использовала компания Positive Technologies, которой требовались специалисты с редкими компетенциями в сфере информационной безопасности.

В рамках конкурса "Лидеры цифровой трансформации" участникам предложили найти уязвимости на плате с микроконтроллерами и получить доступ к скрытому хранилищу данных. Для этого нужно было применить методы реверс-инжиниринга и продемонстрировать практические навыки, в том числе ручную пайку электронных компонентов. По итогам испытания компания сформировала кадровый резерв, в который вошли более 150 специалистов.

Еще один способ познакомить потенциальных сотрудников с работодателем – онлайн-стажировки. Участники изучают материалы о деятельности компании, ее продуктах и внутренних процессах, а затем выполняют практическое задание. Это позволяет организациям оценить способности кандидатов до приглашения на работу, а соискателям – получить первый профессиональный опыт и пополнить портфолио.

Такую программу использовала компания "Вижу", которая создает мультимедийные проекты и иммерсивные выставки. После ознакомительных экскурсий организация подключилась к онлайн-стажировкам. В результате в ее кадровый резерв включили более 70 дизайнеров и креаторов.

Городской сервис помогает и промышленным предприятиям, которым требуются инженерные и технические кадры. Специалисты подбирают кандидатов с учетом особенностей производства, проводят предварительные собеседования и оценивают мотивацию соискателей.

Например, Уральскому заводу полимерных технологий "Маяк" требовались инженер-технолог и координатор проекта. После обращения предприятия эксперты провели адресный поиск и передали ему список подходящих кандидатов. Собеседования организовали совместно с представителями завода, в результате обе вакансии удалось закрыть.

Воспользоваться платформой могут не только работодатели, но и соискатели. Им доступны карьерные консультации, помощь в подготовке к собеседованиям, база вакансий и стажировок, обучение востребованным навыкам и мероприятия для знакомства с компаниями. Возможности рассчитаны как на начинающих специалистов, так и на кандидатов с опытом.

Чтобы получить кадровую поддержку, компании нужно оставить заявку на сайте сервиса. Менеджер свяжется с представителями организации в течение двух рабочих дней, уточнит задачу и подберет подходящие инструменты. Все услуги предоставляются бесплатно.

Соискатели могут откликаться на вакансии и стажировки, а также записываться на карьерные мероприятия на странице "Кадры для бизнеса" и в приложении "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что число россиян, которые не могут найти работу более года, выросло почти в 1,5 раза и достигло примерно 226 тысяч человек. По данным Росстата, доля таких соискателей увеличилась с 9,7 до 13,3%, а средняя продолжительность поиска работы составила 5,1 месяца.