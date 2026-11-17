Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 1 441 украинский БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Перехваты велись над 22 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Сергей Собянин сообщал, что с 17:00 16 ноября до 07:00 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. По словам мэра, непосредственно на подлете к столице нейтрализовали 321 беспилотник.

Большую часть аппаратов удалось уничтожить на дальних рубежах силами ВКС и ПВО Минобороны. В отражении атаки также участвовали бойцы недавно созданного подразделения "БАРС Москва".

