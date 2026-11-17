Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Среднесуточная температура воздуха в Москве в четверг и пятницу, 19 и 20 ноября, будет выше климатической нормы на 3–5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В ночь на четверг прогнозируется от плюс 1 до плюс 3 градусов. Днем ожидается около плюс 5 градусов, что в среднем на 3–4 градуса выше климатической нормы. Погода в этот день будет облачной и дождливой.

В ночь на пятницу будет от плюс 1 до плюс 5 градусов. Днем температура составит от плюс 1 до плюс 6 градусов, что на 3–5 градусов выше нормы. Поскольку среднесуточная температура в ближайшие дни останется выше нуля, о наступлении климатической зимы говорить пока рано, добавила Паршина.

Ранее синоптики рассказывали, что в Москве ночь на понедельник, 16 ноября, оказалась одной из самых теплых за 78 лет регулярных метеонаблюдений – с 1948 года. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 3,8 градуса, что почти на 6 градусов выше климатической нормы. Тем не менее самым холодным днем на неделе может стать вторник, 17 ноября.

