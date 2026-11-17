Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава России занялся созданием мРНК-препаратов от колоректального рака вместе с ведущими онкоцентрами страны. Об этом РИА Новости сообщил член-корреспондент РАН, директор центра Сергей Ачкасов.

Как заявил специалист, учреждение присоединилось к консорциуму, который ведет такие разработки. Первые значимые шаги в этом направлении коллектив уже сделал, подчеркнул Ачкасов.

Он напомнил, что рак толстой кишки находится в лидерах и по числу заболевших, и по смертности среди злокачественных опухолей как в России, так и в мире. По словам специалиста, опасность состоит в том, что новообразование развивается разными молекулярными путями.

"Универсального решения здесь нет, и для эффективного лечения нужны персонализированные препараты, в том числе на основе мРНК", – сказал Ачкасов.

Он добавил, что науке известно порядка десяти наследственных синдромов, приводящих к раку толстой кишки. Однако на ненаследственные формы приходится 95% случаев, предупредил член-корреспондент РАН.

"Мы понимаем, что находимся в самом начале пути, по которому до нас еще никто не проходил, и что впереди много трудностей. Но мы твердо решили начать это движение, потому что уверены: дорогу осилит идущий", – заключил Ачкасов.

Ранее российские ученые создали препарат от онкозаболеваний, который точнее направляет действующее вещество к опухоли и уменьшает негативное воздействие для сердца. Он разработан с применением свойств доксорубицина. Ввод препарата в практическое использование начнется в 2029 году.

