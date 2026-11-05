В России создали лекарство от рака на основе доксорубицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские ученые разработали лекарственный препарат от онкологических заболеваний, который точнее направляет действующее вещество к опухоли и снижает вред для сердца. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Препарат создан с использованием свойств доксорубицина. Он должен точнее доставлять действующее вещество к злокачественной опухоли и уменьшать кардиотоксичность. Это позволит сделать лекарственную терапию результативнее и сократить число побочных эффектов.

Разработка выполнена в ФГБНУ "Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича" Минобрнауки России. Ввод препарата в практическое применение начнется в 2029 году.

Доксорубицин – противоопухолевый препарат, который помогает бороться с раком, повреждая ДНК раковых клеток.

Ранее в Сеченовском университете нашли связь между COVID-19 и прогрессированием рака. Следы РНК и белки коронавируса исследователи находили в легких, желудочно-кишечном тракте, сердце и эндометрии даже спустя месяцы и годы после перенесенной инфекции.