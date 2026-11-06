Чипсы Lay's получили веганский сертификат

Фото: 123RF.com/liudmylachuhunova

Три вида чипсов бренда Lay's получили веганские сертификаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Документы выдал орган по сертификации "Роскачество – Веган". Знак соответствия получили чипсы из натурального картофеля с солью, рифленые "Соль и черный перец", а также картофельно-злаковые со вкусом вяленых томатов и базилика.

Сертификат подтверждает, что продукт отвечает ГОСТу, созданному на базе международного стандарта. Тот задает жесткие технические требования к пищевым продуктам и ингредиентам, подходящим для вегетарианцев и веганов, в том числе к маркировке и заявлениям на упаковке.

Пройдя сертификацию, производитель вправе наносить на свою продукцию утвержденный знак для веганских товаров, уточнили в организации.

Ранее в Роскачестве выдали первый в России документ на парфюмерно-косметическую продукцию. Обладателем веганского сертификата стала группа компаний Natura Siberica.

Он подтверждает, что шампуни, гели для душа и средства для лица и тела соответствуют стандарту, который устанавливает строгие технические критерии для продукции без ингредиентов животного происхождения.