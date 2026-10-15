В России появилась сертифицированная веганская косметика

Фото: 123RF.com/junayedhussen

Орган по сертификации "Роскачество – Веган" выдал первый в стране документ на парфюмерно-косметическую продукцию. Обладателем веганского сертификата стала группа компаний Natura Siberica, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Документ подтверждает, что шампуни, гели для душа и средства для лица и тела соответствуют стандарту, который устанавливает строгие технические критерии для продукции без ингредиентов животного происхождения.

В Роскачестве уточнили, что сертифицированный производитель получает право маркировать товары специальным утвержденным знаком.

Весной в РФ впервые появился органический коньяк. Сертификацию прошла продукция французского производителя SARL Les Vignobles L&G Arrive.

По данным Роскачества, при производстве органического продукта соблюдаются принципы отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда, а при перегонке и выдержке не используются искусственные добавки и ароматизаторы.