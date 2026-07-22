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22 июля, 09:22

Туризм

Первый отель в России получил зеленый сертификат

Фото: depositphotos/kalinovsky

Московская гостиница "Вега" в Измайлово первой в России прошла сертификацию по стандарту "Зеленый отель". Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество – Туризм" подтвердили, что объект внедрил системный подход к устойчивому развитию, охватывающий экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности, отметили в организации.

Оценка включала объемы энерго- и водопотребления, обращение с отходами, устойчивые закупки, использование химической продукции, а также условия труда и социальную ответственность.

В рамках внедрения экологических практик отель реализовал идею по снижению потребления ресурсов. Например, гость может повлиять на нагрузку на окружающую среду и выбрать, как часто ему требуется замена постельного белья, оставив соответствующую информационную табличку на кровати. Также клиент вправе отказаться от уборки номера, уточнили в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что россияне могут заселиться в гостиницы по цифровому паспорту через портал "Госуслуги". При этом такая опция доступна только в тех отелях, которые добровольно перешли на этот формат и технически готовы к его применению.

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