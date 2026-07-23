В Кремле заявили о положительной динамике в зоне СВО

Фото: MAX/"Минобороны России"

Россия отмечает положительную динамику в зоне проведения СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва все так же остается открытой для переговорного процесса, однако продолжает проводить спецоперацию на фоне подстрекательства Украины Европой к продолжению боевых действий.

При этом контакты по урегулированию украинского конфликта продолжаются, отметил Песков. Тем не менее динамики или ускорения процесса пока не видно, добавил он.

По словам представителя Кремля, РФ не прерывает диалог с США. В частности, российские представители надеются продолжить переговоры с американской стороной в Москве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой рассказал ему о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Он также заявил о недопустимости накачки киевского режима новым оружием.

По итогам встречи Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию кризиса и приверженность договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже.

