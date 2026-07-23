"Мосбилет" приглашает в Музей Паустовского познакомиться с кошкой Мусей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" пригласил горожан и гостей столицы в Музей К. Г. Паустовского, где посетителей встречает кошка Муся – неформальный хранитель учреждения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание музея – один из старейших деревянных домов столицы, объект культурного наследия федерального значения. Дом с мезонином построили в конце XVIII века, и он сохранился до наших дней. Кошка Муся, живущая в музее, стала частью его атмосферы.

Экспозиция музея состоит из пяти пространств, которые символизируют город, море, лес, мир и дом. Все залы объединены образом дороги – одним из ключевых мотивов в творчестве Паустовского. Фонды музея насчитывают более 25 тысяч единиц хранения. Это крупнейшее в мире собрание материалов, посвященных писателю: рукописи, письма, прижизненные издания, редкие фотографии и личные вещи.

Пространство музея задумано не как традиционная выставка, а как маршрут сквозь разные миры. Посетитель движется от городской суеты к лесной тишине, от кают корабля – к уютному кабинету мастера. Интерактивные детали делают атмосферу каждой эпохи почти осязаемой: можно прокатиться на старом трамвае, отправиться в поход по лесу или посидеть в гостях у писателя.

Ранее "Мосбилет" пригласил москвичей и гостей столицы посетить музеи, которые хранят личные вещи и истории своих бывших известных хозяев. Например, желающие могут посетить дом-музей Марины Цветаевой, где поэтесса поселилась вместе с семьей в 1914 году. В дневниках и письмах Цветаева называла эту квартиру "чердачным дворцом".