"Мосбилет" приглашает на выставку к 100-летию реставрации Боголюбской иконы

Фото: музей-заповедник "Коломенское"

В Сытном дворе музея-заповедника "Коломенское" начала работу выставка "Под покровом Боголюбской. Путь надежды". Экспозиция посвящена 100-летней реставрации иконы "Богоматерь Боголюбская" – одного из важнейших памятников домонгольской Руси, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Выставка разместилась в 7 залах на 2 этажах. Маршрут начинается с помещений, рассказывающих о реставрации святыни, личности владимирского князя Андрея Боголюбского и историческом контексте. Далее экспозиция знакомит с историей развития выставочного проекта: в кинозале гостям покажут документальный фильм "Боголюбская. Спасти и сохранить" 2024 года. Второй этаж посвящен иконографии Богоматери и связи образа с византийской традицией.

Всего на выставке представлено около 200 экспонатов. Среди них – копии, кальки, прориси иконы, уникальные фотографии, графические произведения и памятники иконографии Богоматери – от живописи римских катакомб и городов средневековой Италии до Грузии. Также посетители увидят редкие цветные снимки иконы 1918 года, созданные на основе негативов трехцветной съемки из архивов Государственной Третьяковской галереи, прориси сохранившегося слоя живописного изображения, хронику 100-летней реставрации и копии уникальных святынь, показывающие художественные и духовные связи Древней Руси с Византией.

"Гости узнают, в каком контексте зарождался этот памятник XII века, как появилась традиция почитания Богоматери на Руси и почему это так важно для русского человека", – рассказала заместитель директора музея-заповедника "Коломенское" по экспозиционно-выставочной деятельности Наталия Горькова.

История иконы "Богоматерь Боголюбская" связана с князем Боголюбским. По преданию, в конце 1150-х годов на пути из Вышгорода во владимиро-суздальские земли ему явилась Богородица. После чудесного знамения князь пообещал построить храм в честь Богоматери, а на месте стоянки основал свою резиденцию Боголюбово. Явленный образ князь повелел написать так, как он его увидел: в полный рост с воздетыми в молитве к Спасителю руками.

До 1722 года икона находилась в церкви Рождества Богоматери, построенной князем в Боголюбове. На протяжении веков святыню неоднократно обновляли, пока храм не обрушился, погребя ее под завалами. Икону удалось спасти и перенести в отстроенную заново церковь. В народе образ очень почитался: во время эпидемий чумы и холеры с ним устраивали крестные ходы, которые могли длиться несколько месяцев.

Слои лака и красок, наносившиеся один поверх другого, постепенно скрыли подлинный облик иконы. В 1918 году за спасение образа взялась комиссия под руководством художника, искусствоведа и реставратора Игоря Грабаря. Получив благословение патриарха Тихона, специалисты сняли золоченый оклад и обнаружили, что икона находится в критическом состоянии. Несмотря на это, реставраторам удалось укрепить левкас и красочный слой, расчистить и восполнить утраты, восстановить доску и покрыть икону защитным слоем олифы.

В послевоенное время памятник около двух десятилетий находился на реставрации в московских мастерских. Позже его передали в Свято-Успенский Княгинин женский монастырь во Владимире, однако из-за неблагоприятных условий хранения икона снова начала разрушаться, и ее вернули в реставрационные мастерские столичного музея. Завершающие работы прошли в 2009–2016 годах: специалисты смогли открыть подлинный слой живописи XII века, что стало одним из самых значимых достижений российской реставрационной школы.

Сегодня Боголюбская икона Божией Матери хранится в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. На выставке в "Коломенском" посетители могут проследить все этапы восстановления святыни на протяжении столетия и увидеть, как менялся образ.

Над реставрацией иконы работали специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. Выставка рассказывает не только об иконе, но и о достижениях отечественной школы реставрации, новых технологиях и людях, участвующих в спасении уникального памятника. Среди них – художник-реставратор Александр Горматюк, который завершил реставрацию иконы, написал фундаментальную монографию о ней, а как куратор выставки создал серии живописных и графических работ и представил копии малоизвестных памятников из зарубежных музейных собраний.

"Когда в 2009 году началась реставрация, икона находилась в таком плохом состоянии, что решили ее никуда не перевозить, а работать прямо на месте, во Владимире. Начались долгие исследования и лабораторные анализы. Впервые мы использовали метод трехмерного сверхточного сканирования, а компьютерная томограмма позволила проанализировать структуру живописи послойно и выявить множество поздних вставок. На некоторых участках наблюдалось свыше 20 слоев более поздних вмешательств – ничего подобного я ранее не встречал", – рассказал Горматюк.

По словам реставратора, изначальный живописный слой иконы, созданный неизвестным мастером XII века, был очень тонким и спустя столетия стал почти прозрачным. Предыдущие поколения реставраторов не решались его раскрывать, поскольку считали его исчезнувшим. Современное оборудование позволило удалить поздние наслоения, лежащие поверх авторской живописи. Поэтому удалось раскрыть оригинальный образ, каким его видел князь Андрей Боголюбский. Горматюк отметил, что это можно назвать настоящим чудом.

На выставке также представлены экспонаты из коллекции "Иконотеки А. Н. Овчинникова", частных собраний и фондов музея-заповедника "Коломенское", а также инсталляция шатра, в котором Боголюбскому явилось видение.

Выставка будет работать до 28 февраля 2027 года. Вход осуществляется по билетам, которые без наценки и комиссии можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее горожан пригласили посетить еще одну выставку, на которой они смогут познакомиться с работами Марка Шагала, Пабло Пикассо и Анри Матисса. Экспозиция откроется 23 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького.

Всего там представят свыше 30 произведений тиражной графики трех художников. Среди них впервые в России будут представлены "Художник и его двойник" и "Солнце с красной лошадью" Шагала. Произведения предоставили галерея Altmans Gallery и частные коллекционеры.