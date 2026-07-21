"Лето в Москве" приглашает с 23 по 26 июля на фестиваль искусств "Вдохновение"

Фото: пресс-служба ВДНХ

В рамках проекта "Лето в Москве" с 22 по 28 июля горожане смогут принять участие в благотворительных акциях и творческих мастер-классах. Например, в этот промежуток пройдет IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Оно состоится с 23 по 26 июля на ВДНХ. В программе – проекты российских и зарубежных артистов, музыкальные и драматические постановки, театральная и танцевальная лаборатории, концерты, аудиопроекты и другие события.

Продолжая тему культуры, 25 июля в амфитеатре на Покровском бульваре в рамках фестиваля "Театральный бульвар", организованного столичным департаментом культуры, покажут музыкальное представление "Московская чайная сказка". Вместе с героями русского фольклора зрители отправятся в путешествие за волшебными ингредиентами чая "Москва". Маленькие зрители получат небольшой сувенир-сюрприз. Представление пройдет дважды – с 12:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00.

В этот же день на площадках "Мой район" состоятся музыкальные и театральные программы. В 17:00 в парке 70-летия Победы начнется концерт "Рок-н-ролльная суббота" с участием групп "Зэ Компрессорз" и "Точка Ноль". Одновременно в Перовском парке представят спектакль-мюзикл "Летучий корабль" по мотивам русской народной сказки.

Любителей кино приглашают на показы в рамках проекта "Кинолето в "Зарядье". 24 июля в программе – картина "Мой дикий друг" (2024 года), 25 июля – "Друг" (1987 года), а 26 июля – "Ко мне, Мухтар!" (1964 года). Начало сеансов в 21:30.

Продолжить знакомство с миром кино можно 25 и 26 июля в кинопарке "Москино". Гостей ждут мастер-классы, каскадерское и иммерсивное шоу, постановочные съемки, квесты, экскурсии и диджитал-аттракцион.

Завершить культурные выходные можно на Центральном рынке, где 26 июля пройдет мероприятие "Чайный рейв" проекта "Московское чаепитие". Для гостей подготовлены интерактивные игры, диджей-сеты, дегустация чая и другие развлечения. Вход свободный.

Также в этот период горожане смогут присоединиться к добрым делам. На 30 фестивальных площадках "Московских сезонов" до 6 сентября будут работать "Домики добра" проекта "Москва помогает". Любой желающий сможет передать помощь. Для участников спецоперации принимают мужские подарочные наборы и средства личной гигиены, для детей из новых регионов – сладкие подарки и наборы для творчества, для животных – корм, амуницию и лекарства.

22 июля с 17:00 до 20:00 на окружной площадке программы "Мой район" у театра "Гжель" состоится мастер-класс "Тепло наших рук – защитникам". Гости создадут открытки для участников СВО в техниках акварели, аппликации, скрапбукинга или каллиграфии. Необходимые материалы предоставят на месте.

24 июля с 12:00 до 13:00 на площади Славы, где расположена фестивальная площадка "Московских сезонов", пройдет встреча "Диалог с героем". Гости смогут пообщаться с ветераном боевых действий, участником СВО Михаилом Федосовым. Он расскажет о личном опыте службы и силе товарищества. После выступления будет организован свободный микрофон, где все желающие смогут задать вопросы.

Кроме того, на флагманской площадке состоятся практические занятия по безопасному поведению при обнаружении беспилотников, мин и подозрительных предметов. Специалисты расскажут, как действовать в экстренных ситуациях, покажут, как пользоваться крюком-кошкой, и продемонстрируют экипировку гражданских поисковиков.

В этот же день с 15:00 до 16:00 все желающие смогут присоединиться к занятию по оказанию первой помощи до приезда медиков. Инструкторы разберут алгоритмы действий при различных экстренных случаях и помогут отработать навыки на специальных манекенах.

В это же время на площадке выступят творческие коллективы и солисты в рамках патриотического концерта в поддержку участников СВО. Они исполнят песни о Родине, мужестве, любви и верности.

22 июля в культурном центре "Зеленоград" состоится концерт "По морям, по волнам", приуроченный ко Дню Военно-морского флота. Мероприятие начнется в 19:00. Перед зрителями выступит студия "Бельканто", которая исполнит известные песни о море и военной службе.

На следующий день, 23 июля, в 17:00 на фестивальной площадке проекта "Московские сезоны" на Тверской площади стартует инвестиционный квиз. В игровой форме дети познакомятся с основами финансовой грамотности: узнают, чем акции отличаются от вкладов, почему важно диверсифицировать накопления, а также попробуют себя в роли участников финансового рынка.

25-го числа Государственный Дарвиновский музей приглашает гостей на праздник "День тигра". Посетителей ждет квест по экспозиции, экскурсии по выставке "Полосатое совершенство", мини-выставка фигурок хищника и тематическая фотозона.

В этот же день на фестивальной площадке проекта "Московские сезоны" на Ореховом бульваре пройдут мастер-классы киностудии "Союзмультфильм". Юные участники познакомятся с процессом создания анимации – от разработки персонажей до покадровой съемки – и вместе создадут собственный мультфильм. Занятия начнутся в 12:00, 12:45 и 13:30.

Кроме того, в 16 часов на площади Юности в Зеленограде пройдет занятие Академии юного туриста "Крылатый мир леса", посвященное пернатым обитателям природы. Участников ждут игры на ориентирование и мастер-класс по наблюдению за дикой природой.

В субботу, 26 июля, в парке "Северное Тушино" пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота и 20-летию Музея истории ВМФ. Торжественная часть начнется в 10:00 на набережной у музея.

Для посетителей подготовили спортивные соревнования, мастер-классы на морскую тематику, фотозоны и интерактивные площадки. В выставочном павильоне будут работать юбилейные выставки, а также пройдут экскурсии по экспозиции "История водолазного дела". На подводной лодке, которая служит демонстрационным залом, состоятся кинопоказы, презентации книг и круглый стол с ветеранами-подводниками. С 15:00 до 18:00 на главной сцене выступят вокальные ансамбли "ВерЮ" и "НаКавер".

В этот же день в 16:00 на флагманской площадке "Мой район" в парке "Усадьба Трубецких" пройдет мастер-класс "Веселые матросы". Участников научат морским трюкам, покажут мини-шоу и проведут занятия по мимике.

В городе также состоится серия бесплатных образовательных и развлекательных мероприятий, в рамках которых посетители смогут научиться новому. Например, 23 июля в 11:00 на площадке "Мой район" в парковой зоне на улице Лукинской начнется мастер-класс "Собери своего ИИ-помощника". Гостям расскажут, как использовать нейросети и ИИ-агентов для создания персональных цифровых помощников без специальных технических знаний.

В тот же день в 16:00 на фестивальной площадке "Московских сезонов" на Тверской площади пройдет лекция "Программа долгосрочных сбережений". Ее проведет региональный менеджер по развитию продаж в массовом сегменте московского банка Анастасия Минакова. Эксперт объяснит механизм работы программы, расскажет о преимуществах и условиях участия, а также о том, как начать формировать накопления.

24 июля в 20:00 на площадке "Мой район" в парке "Сосенки" запланирована лекция "Под грифом секретно: искусство журналистского расследования". Участники узнают, как устроено расследование – от выбора темы и сбора фактов до проверки информации и подготовки материала для СМИ. В качестве примеров разберут работы Анатолия Рубинова, Валерия и Александра Аграновских, а также Юрия Щекочихина.

27 июля в 16:00 на фестивальной площадке "Московских сезонов" на Тверской площади состоится лекция "Финансовое здоровье". На ней разберут, как планировать расходы, работать с накоплениями и капиталом, а также пользоваться сервисами для управления деньгами.

28 июля в 20:00 на Мясницкой улице пройдет мастер-класс "Первое знакомство с варганом". Участники освоят базовые приемы игры на одном из древнейших музыкальных инструментов.

С 23 по 26 июля на Чистопрудном бульваре начнет работу летняя арт-мастерская, где гости смогут освоить выжигание и роспись по дереву, живопись мастихином, работу с фактурной пастой и акварелью, а также создать собственные картины по мотивам произведений известных художников.

24 июля на флагманской площадке "Мой район" на улице Лукинской пройдет творческая мастерская, приуроченная ко Дню крещения Руси. Участники создадут тематические поделки из бисера, познакомятся с историей и символикой праздника. Начало – в 17:00.

В этот же день в арт-павильоне "Коробка конфет" на Новом Арбате состоится мастер-класс по вышивке на футболках от проекта "Молодежь Москвы". Участники освоят различные виды декоративных стежков, перенесут эскиз на ткань и создадут собственный дизайн одежды. Начало – в 18:00.

25 июля в Москве состоятся еще два творческих мастер-класса – по актерскому мастерству и графическому рисунку. В частности, в 11:00 на площадке "Мой район" в парке "Сосенки" начнется мастер-класс "Искусство быть собой: открываем актерский талант". Участники смогут познакомиться с основами сценического искусства, научиться управлять голосом, жестами и эмоциями. В программе – упражнения на раскрепощение, развитие внимания и воображения.

На ВДНХ пройдет мастер-класс "Пленэр на ВДНХ". Вместе с художником Шамилем Маметовым участники изучат архитектурный ансамбль выставки, выполнят графические зарисовки и освоят основные изобразительные приемы. Участие платное. Группа набирается до 10 человек, сбор участников – за 15 минут до начала у входа в павильон "Книги".

В свою очередь, на фестивальных площадках "Московских сезонов" 25 и 26 июля 2026 года состоятся два цикла творческих занятий – "Мастерская летнего творчества" и "Летняя мастерская". В рамках первого участники смогут создать памятные панно, настольную игру для всей семьи, альбом семейных событий и подставку для украшений. Также запланированы роспись шоперов, изготовление корабликов, роботов из картона и чек-листов летних дел. Занятия пройдут на трех площадках: на улице Стартовой, на Ореховом бульваре и на улице Адмирала Руднева – 25 и 26 июля.

В ходе "Летней мастерской" посетителей познакомят с техниками выжигания и росписи по дереву, живописи мастихином и акварелью, а также с работой с фактурной пастой. Кроме того, гости узнают о картинах известных художников. Мастер-классы пройдут на улице Хачатуряна и на улице Авиационной.

С 24 по 27 июля на ВДНХ состоится серия тематических экскурсий и зрелищных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса. 24 июля в 13:00 стартует экскурсия "ВДНХ – цветущая", приуроченная ко Дню флориста. Маршрут пройдет от музея ВДНХ до Мичуринского сада. Участники увидят цветочные композиции и узнают, как создавался зеленый облик выставки.

25 июля в 18:00 центр "Космонавтика и авиация" приглашает на экскурсию "Леди в скафандрах". Посетителям расскажут о первых женщинах-космонавтах, особенностях их полетов и современных требованиях к кандидатам.

26 июля в 12:00 на площади перед аркой главного входа ВДНХ выступят всадники Кремлевской школы верховой езды. В исторических костюмах они продемонстрируют элементы парадной езды и познакомят зрителей с традициями отечественной школы верхового мастерства.

В этот же день в 19:00 в интерактивном музейном комплексе "Буран" пройдет экскурсия-лекция "Прожорливый дракон и кровавая Луна: все о затмениях". Ее проведет ведущий гид центра "Космонавтика и авиация", астроном Анастасия Стебалина. Гости узнают о природе солнечных и лунных затмений, истории их изучения и способах наблюдения.

В это же время в музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия "Березовый мессенджер", посвященная 75-летию со дня находки первой берестяной грамоты. Гостям объяснят, когда на Руси появилась письменность, чем пользовались вместо современных средств связи и как были обнаружены знаменитые новгородские грамоты.

27 июля в 14:00 в экоцентре "Музей природы" столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды состоится экскурсия "Природа родного края". Посетителям представят экспозицию музея и расскажут о флоре и фауне Москвы и Подмосковья.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Шахматный сквер", организованный в рамках "Лета в Москве", продлится до 6 сентября. Он проходит на трех площадках: у гостиницы "Метрополь", на Самотечном бульваре и в музее-заповеднике "Царицыно".

По будням можно бесплатно играть в шахматы, а по выходным проводятся турниры в четырех категориях. Также организуются квизы, мастер-классы, эстафеты, аквагрим, фотозоны и сеансы с гроссмейстерами.