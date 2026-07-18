Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 09:15

Город

Экологический квест "Тайная тропа крылатских зверей" стартовал в парке "Крылатские холмы"

Фото: krylopark.ru

В парке "Крылатские холмы" стартовал экологический квест "Тайная тропа крылатских зверей". Об этом сообщил градостроительный комплекс столицы.

Маршрут квеста проходит по пешеходным дорожкам протяженностью около семи километров. Он позволяет увидеть отдаленные уголки парка, включая овраги и луга. На протяжении пути размещены карточки-подсказки с интересными фактами о местных обитателях. Собранные карточки можно обменять на памятные призы в информационном центре парка.

"Квест объединяет простую игру с просветительской информацией, он призван повысить экологическую грамотность горожан, напомнить, что даже в условиях большого города люди соседствуют с огромным количеством животных, насекомых и растений, как разнообразен и богат этот мир", – отметила первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова.

Чтобы присоединиться к квесту, нужно получить в информационном центре "Карту следопыта". Она поможет найти карточки, которые затем обмениваются на коллекционные брелоки (не более 2 в неделю).

Каждые 7 дней на тропе размещается 100 карточек, всего будет разыграно 600 брелоков. В зависимости от количества находок участник получит статус – от "Новичка" до "Легенды тропы". Квест продлится до 30 сентября включительно.

Кроме того, в "Крылатских холмах" 19 и 25 июля пройдут прямые трансляции многодневной велогонки "Тур де Франс – 2026". Посетители смогут бесплатно увидеть ключевые этапы велогонки на большом экране.

Читайте также


город

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика