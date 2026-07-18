Экологический квест "Тайная тропа крылатских зверей" стартовал в парке "Крылатские холмы"

Фото: krylopark.ru

В парке "Крылатские холмы" стартовал экологический квест "Тайная тропа крылатских зверей". Об этом сообщил градостроительный комплекс столицы.

Маршрут квеста проходит по пешеходным дорожкам протяженностью около семи километров. Он позволяет увидеть отдаленные уголки парка, включая овраги и луга. На протяжении пути размещены карточки-подсказки с интересными фактами о местных обитателях. Собранные карточки можно обменять на памятные призы в информационном центре парка.

"Квест объединяет простую игру с просветительской информацией, он призван повысить экологическую грамотность горожан, напомнить, что даже в условиях большого города люди соседствуют с огромным количеством животных, насекомых и растений, как разнообразен и богат этот мир", – отметила первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова.

Чтобы присоединиться к квесту, нужно получить в информационном центре "Карту следопыта". Она поможет найти карточки, которые затем обмениваются на коллекционные брелоки (не более 2 в неделю).

Каждые 7 дней на тропе размещается 100 карточек, всего будет разыграно 600 брелоков. В зависимости от количества находок участник получит статус – от "Новичка" до "Легенды тропы". Квест продлится до 30 сентября включительно.

Кроме того, в "Крылатских холмах" 19 и 25 июля пройдут прямые трансляции многодневной велогонки "Тур де Франс – 2026". Посетители смогут бесплатно увидеть ключевые этапы велогонки на большом экране.