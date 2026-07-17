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17 июля, 07:31

Туризм

Около 200 тысяч путешественников посетили туристические центры "Москва"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

За первые полтора месяца работы проекта "Лето в Москве" туристические центры "Москва" приняли около 200 тысяч посетителей, передает портал мэра и правительства столицы.

Гостями турцентров становились как россияне, так и путешественники из других стран – Ганы, Казахстана, Китая, Малайзии и Саудовской Аравии.

Например, семья из Нижнего Новгорода рассказала, что за один короткий визит в турцентр "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье" они успели пройти квест по маршруту "Москва усадебная" и увезти с собой пять пачек фирменного московского чая.

Сотрудники инфоцентра в парке "Зарядье" рассказали о жительницах Бразилии, которые оказались в Москве впервые, а также об опытном туристе из Омана. Последний путешественник высоко оценил дизайн центра, красный стиль и наличие полиграфии на арабском языке.

В прошедшем июне и в начале июля горожан чаще всего интересовали площадки проекта "Лето в Москве" – это и фестивали на ВДНХ и арт‑павильоны "Сделано в Москве".

Туристы спрашивали про бумажные карты для квестов, афиши проекта "Театральный бульвар", места фестиваля "Сады и цветы", про московский чай, организацию прогулки на сапах, празднование дня рождения на теплоходе на Москве-реке и многое другое.

Помимо классических туристических маршрутов по столице на день или неделю, особенно востребованы Московские трамвайные диаметры, семейные миссии "Играй в Москву!" и ИИ‑аудиогиды по маршрутам сервиса Russpass.

Но самыми необычными запросами в турцентрах стали: карта водоемов с характеристиками для купания, буклеты о монастырях и информация об экстремальных видах отдыха. Кроме того, туристы интересовались наличием в продаже подарочных карт "Тройка" и кроссвордов по Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России продолжается развитие зарубежного туризма, о чем свидетельствует увеличивающийся поток иностранных путешественников как в Москве, так и в других городах страны. По его словам, среди гостей все чаще стали встречаться жители Китая, арабских государств и стран Персидского залива.

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Сюжет: Лето в Москве
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