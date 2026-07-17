В Москве врачи спасли пациента с огромной аневризмой аорты

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Врачи ГКБ № 15 в Москве спасли 70-летнего мужчину с аневризмой брюшной аорты, размер которой достиг 6 на 7 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Аневризму обнаружили на плановом обследовании в поликлинике. Пациент долго отказывался от операции, но, когда риск разрыва сосуда стал критическим, согласился на вмешательство.

Хирурги провели малоинвазивную операцию – эндопротезирование. Через небольшой прокол, без больших разрезов, они установили специальный сосудистый протез в аорту и подвздошные артерии.

"Вмешательство проходило в гибридной операционной, что позволило в любой момент подключать других специалистов – сосудистых хирургов. Процедура заняла около часа, после чего пациента перевели в клиническое отделение, а на третьи сутки выписали домой в хорошем состоянии", – рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения, доктор медицинских наук Шухрат Джуракулов.

До лечения мужчина не мог активно заниматься спортом или поднимать тяжести. После восстановления он может вернуться к активной жизни.

Медики напомнили, что при возникновении проблем со здоровьем важно не откладывать визит к специалисту. Своевременное обращение помогает предупредить развитие заболевания и начать лечение как можно раньше.

Ранее специалисты ГКБ имени В. В. Вересаева спасли пациента с ишемическим инсультом. В ходе обследования врачи обнаружили полную закупорку правой внутренней сонной артерии, благодаря которой кровь поступает в головной мозг. Для восстановления кровоснабжения была проведена высокотехнологичная операция. В итоге кровоток восстановили, пациент был выписан домой спустя несколько дней после вмешательства.