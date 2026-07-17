Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 09:44

Общество

В Москве врачи спасли пациента с огромной аневризмой аорты

Фото: 123RF.com/chanawit

Врачи ГКБ № 15 в Москве спасли 70-летнего мужчину с аневризмой брюшной аорты, размер которой достиг 6 на 7 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Аневризму обнаружили на плановом обследовании в поликлинике. Пациент долго отказывался от операции, но, когда риск разрыва сосуда стал критическим, согласился на вмешательство.

Хирурги провели малоинвазивную операцию – эндопротезирование. Через небольшой прокол, без больших разрезов, они установили специальный сосудистый протез в аорту и подвздошные артерии.

"Вмешательство проходило в гибридной операционной, что позволило в любой момент подключать других специалистов – сосудистых хирургов. Процедура заняла около часа, после чего пациента перевели в клиническое отделение, а на третьи сутки выписали домой в хорошем состоянии", – рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения, доктор медицинских наук Шухрат Джуракулов.

До лечения мужчина не мог активно заниматься спортом или поднимать тяжести. После восстановления он может вернуться к активной жизни.

Медики напомнили, что при возникновении проблем со здоровьем важно не откладывать визит к специалисту. Своевременное обращение помогает предупредить развитие заболевания и начать лечение как можно раньше.

Ранее специалисты ГКБ имени В. В. Вересаева спасли пациента с ишемическим инсультом. В ходе обследования врачи обнаружили полную закупорку правой внутренней сонной артерии, благодаря которой кровь поступает в головной мозг. Для восстановления кровоснабжения была проведена высокотехнологичная операция. В итоге кровоток восстановили, пациент был выписан домой спустя несколько дней после вмешательства.

Уникальную операцию по сохранению зрения провели в Склифе

Читайте также


медицинаобществогород

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика