Врачи в Москве спасли мужчину, пытавшегося выработать иммунитет к яду гадюки

Фото: телеграм-канал "Склиф"

Московские врачи спасли молодого человека, который пытался выработать иммунитет к яду гадюки. Об этом сообщил НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в MAX.

Для этого он поймал змею на даче и привез домой. После укуса его рука мгновенно отекла, пальцы посинели, а также появились кровоподтеки, поскольку яд гадюки нарушает свертываемость крови.

Однако, как рассказали в медучреждении, последствия могли оказаться намного серьезнее: даже небольшие дозы яда способны нарушить работу жизненно важных органов и привести к летальному исходу.

Еще один пациент попытался повысить иммунитет с помощью борщевика. Он был убежден, что растение обладает лечебными свойствами, хотя это не так.

"Кроме этого, сок борщевика вызывает сильнейшие ожоги, которые и получил наш пациент", – рассказали в учреждении.

Оба пациента прошли комплексную терапию в Центре острых отравлений и через несколько дней были выписаны.

В медучреждении предупредили, что сомнительные практики опасны для здоровья, а также призвали не экспериментировать и обращаться за лечением к врачам.

Ранее врачи Красногорской больницы спасли мужчину, который выпил около 50 миллилитров уксусной кислоты, перепутав жидкость с водой. Эндоскопическое исследование показало, что он получил химический ожог пищевода и желудка третьей степени.