В Подмосковье врачи спасли мужчину, который выпил уксусную кислоту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Красногорской больницы спасли мужчину с ожогом желудка от случайно выпитой им уксусной кислоты. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Уточняется, что пострадавший выпил порядка 50 миллилитров жидкости. Он перепутал ее с водой и не сразу осознал свою ошибку.

Пациента с жжением во рту, рвотой и слабостью оперативно доставили в стационар. Согласно эндоскопическому исследованию, он получил химический ожог пищевода и желудка третьей степени.

На протяжении пяти дней пациент получал консервативное лечение. Через неделю его выписали, однако призвали наблюдаться у терапевта и соблюдать рекомендации по питанию.

Заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов предупредил, что даже небольшое количество уксусной эссенции приводит к сильному отеку слизистой. Это может стать причиной некроза тканей, сужения пищевода, перфорации и сепсиса.

В пресс-службе добавили, что после проглатывания уксусной кислоты запрещено пить молоко, самостоятельно промывать желудок и пытаться нейтрализовать ее щелочью. Необходимо срочно вызвать скорую, ничего не есть и не пить до приезда медиков.

Ранее хирурги Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) и специалисты клинической больницы скорой медицинской помощи № 15 спасли 82-летнюю пациентку с инфарктом кишечника. Они использовали комбинированный метод в ходе операции и смогли восстановить работу органа. Женщина продолжает лечение.

