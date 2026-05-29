Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую 16 магнитов

В Детском центре больницы имени М. П. Кончаловского спасли маленькую девочку с острой болью в животе. Ребенок проглотил 16 магнитов диаметром около сантиметра. Об этом сообщает столичный Депздрав.

Медики провели эндоскопическую операцию, чтобы извлечь инородные предметы из желудка ребенка через ротовую полость. Однако в ходе операции возникла сложность, так как круглые предметы соскальзывали с инструментов.

Тогда специалисты взяли дополнительный магнит, завернули его в эндоскопический контейнер, который обычно используют при операциях через небольшие проколы. С его помощью удалось вытащить 11 шариков из желудка и еще 5 – из двенадцатиперстной кишки.

Хирургического вмешательства удалось избежать. Ребенок быстро восстановился и через несколько дней был выписан домой в хорошем состоянии под наблюдение врачей.

Ранее московские врачи помогли женщине с грыжей размером около 25 на 30 сантиметров. Она образовалась в области послеоперационного рубца. В ходе операции хирурги убрали грыжу и полностью восстановили брюшную стенку. Вмешательство прошло успешно.