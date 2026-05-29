Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 11:15

Город

Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую 16 магнитов

Фото: МАХ/"Московская медицина"

В Детском центре больницы имени М. П. Кончаловского спасли маленькую девочку с острой болью в животе. Ребенок проглотил 16 магнитов диаметром около сантиметра. Об этом сообщает столичный Депздрав.

Медики провели эндоскопическую операцию, чтобы извлечь инородные предметы из желудка ребенка через ротовую полость. Однако в ходе операции возникла сложность, так как круглые предметы соскальзывали с инструментов.

Тогда специалисты взяли дополнительный магнит, завернули его в эндоскопический контейнер, который обычно используют при операциях через небольшие проколы. С его помощью удалось вытащить 11 шариков из желудка и еще 5 – из двенадцатиперстной кишки.

Хирургического вмешательства удалось избежать. Ребенок быстро восстановился и через несколько дней был выписан домой в хорошем состоянии под наблюдение врачей.

Ранее московские врачи помогли женщине с грыжей размером около 25 на 30 сантиметров. Она образовалась в области послеоперационного рубца. В ходе операции хирурги убрали грыжу и полностью восстановили брюшную стенку. Вмешательство прошло успешно.

Читайте также


медицинагород

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика