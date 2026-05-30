30 мая, 08:51

Происшествия

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Таганрог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на Таганрог в ночь на 30 мая. Их доставили в больницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Медики оценили их состояние как средней степени тяжести. Глава региона выразил сочувствие пострадавшим, пожелал скорейшего выздоровления и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

По информации губернатора, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. После падения обломков БПЛА было устранено возгорание танкера и объектов на территории порта. Утечки мазута не зафиксировано.

Кроме того, в Сальске в результате атаки повреждены остекление балкона в многоквартирном доме и неиспользуемый склад. Пострадавших нет.

Ранее в Таганроге из-за атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания в порту. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

