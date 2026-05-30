30 мая, 14:38

Общество

Минздрав РФ утвердил новый список медицинских должностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Минздрав России утвердил новый список медицинских должностей. Из него исключили 16 специальностей и добавили 11 новых. С документом ознакомился ТАСС.

Новые специальности появятся с 1 сентября 2026 года. В их числе – врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации.

Также в списке – специалист по эргореабилитации, нутрициолог, медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

С той же даты – 1 сентября 2026 года – из номенклатуры исключат такие должности, как врач‑акушер‑гинеколог цехового врачебного участка, диабетолог, миколог, лаборант, лабораторный миколог, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, психиатр‑нарколог участковый, сексолог, сурдолог‑протезист, подростковый терапевт и зубной врач.

Три специальности будут исключены позже – 1 сентября 2028 года. Речь идет о врачах‑бактериологах, врачах‑вирусологах и паразитологах.

При этом, как сообщалось ранее, Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. В их числе – врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской (районный) и фельдшер-нарколог. Однако для специалистов, уже работающих на этих позициях, должности будут сохранены.

медицинаобщество

