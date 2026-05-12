Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 07:24

Общество

В России может появиться более 10 новых медицинских специальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

С 1 сентября 2026 года в России может быть введено более 10 новых медицинских специальностей и должностей. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство здравоохранения РФ.

Согласно документу, в официальную номенклатуру планируется включить ряд новых позиций. Среди них – врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, медицинский логопед, а также медицинский психолог и нейропсихолог.

Помимо этого, ведомство предлагает узаконить должности специалиста по физической реабилитации (кинезиоспециалиста), специалиста по эргореабилитации (эргоспециалиста) и нутрициолога.

Также в перечне могут официально появиться медицинская сестра по медицинской реабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Одновременно с расширением списка специальностей Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. Речь идет о враче-диабетологе, враче-сексологе, враче-педиатре городском (районном) и фельдшере-наркологе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что для специалистов, уже работающих на этих позициях, должности будут сохранены.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что планируют сократить нагрузку на врачей с помощью искусственного интеллекта. Особенно это касается работы с документацией. В ведомстве отметили, что в настоящее время уже вводится ряд подобных разработок, включая ИИ.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика