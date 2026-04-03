Новости

Новости

03 апреля, 04:56

Политика

В Госдуме предложили предоставить бесплатный проезд учителям и медикам к месту отдыха

Фото: Москва 24/Анна Селина

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий медикам и учителям государственных и муниципальных учреждений право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно. Авторами инициативы выступила фракция "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на на соответствующий документ.

Депутаты предлагают дополнить часть первую статьи 325 Трудового кодекса РФ. Согласно пояснительной записке, педагоги и медицинские работники смогут получать компенсацию расходов на проезд к месту отпуска один раз в два года. Для сотрудников, трудящихся на Крайнем Севере, периодичность составит один раз в год.

Миронов отметил, что системы здравоохранения и образования десятилетиями испытывают острый кадровый голод, который лишь нарастает. В медицине не хватает десятков тысяч врачей, фельдшеров и медсестер, в образовании – сотен тысяч педагогов.

Государство, в частности, реализует федеральный проект "Медицинские кадры", нацеленный на снижение дефицита специалистов до 5% к 2030 году. Однако, по словам парламентария, для достижения такого результата требуются масштабные бюджетные программы поддержки.

Парламентарий подчеркнул, что гарантированная компенсация проезда к месту отдыха станет прагматичной и обоснованной мерой поддержки учителей и врачей. Он добавил, что новая льгота послужит сигналом признания государством ценности их труда, поможет закрепить кадры и повысить привлекательность профессий для молодежи.

Ранее в Госдуме предложили ограничить внеурочную и административную нагрузку педагогов. Депутаты отметили необходимость закрепить нормативы, определяющие максимальную долю времени, которое учителя тратят на отчетность, совещания и иную сопутствующую деятельность, в общем объеме рабочего времени.

