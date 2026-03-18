18 марта, 07:21

Политика

В Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о необходимости сформировать повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) 1,5 для педагогов и медработников. Соответствующие поправки в закон "О страховых пенсиях" будут внесены на рассмотрение Госдумы 18 марта.

Повышенный коэффициент предлагается установить к суммарному ИПК, который был сформирован за весь период трудовой деятельности.

По словам Миронова, инициатива направлена на повышение уровня социальной защищенности педагогических и медицинских работников. Данная мера позволит компенсировать сложившийся дисбаланс между высокой нагрузкой и социальной значимостью труда педагогов и врачей с одной стороны и уровнем их пенсионных прав – с другой.

"Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит, и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие", – приводит РИА Новости слова парламентария.

Принятие законопроекта поможет повысить престиж данных профессий, снизить риски бедности в пенсионном возрасте и создать устойчивые стимулы для длительной легальной занятости в сферах образования и здравоохранении, уверен Миронов.

Ранее в Госдуме предложили установить в России механизм компенсации, по которому пенсионные баллы граждан, умерших до выхода на пенсию, будут передаваться их наследникам.

Средний размер социальной пенсии повысится до 16,5 тысячи рублей в месяц после индексации с 1 апреля. Соцпенсии будут увеличены на 6,8%. В результате средний размер выплаты увеличится более чем на тысячу рублей.

