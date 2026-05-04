Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

В МИД РФ предупредили о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Балтийском море сохраняется риск преднамеренных диверсий на подводной инфраструктуре, которые могут использоваться для введения ограничений в обход международного права. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

По словам дипломата, по-прежнему высока вероятность умышленного повреждения объектов или актов саботажа против нефтеналивных танкеров. Целью таких провокаций он назвал создание громких информационных поводов о якобы масштабном загрязнении окружающей среды.

Как подчеркнул Булатов, под этим предлогом могут быть предприняты попытки установить некие "зоны безопасности", не предусмотренные международными нормами, что нанесет ущерб российским интересам.

Ранее дипломат сообщил, что страны Евросоюза и НАТО планируют опробовать в Балтийском море блокировку судоходства для нанесения ущерба другим государствам.

После чего эта схема будет применяться в стратегически важных районах Мирового океана для нанесения ущерба отдельным "неугодным" странам. Булатов добавил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами по противодействию подобным тенденциям.

