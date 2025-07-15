Власти Франции заявили об угрозе масштабного конфликта в Европе к 2030 году

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Существует высокая вероятность масштабного вооруженного конфликта в Европе к 2030 году. Об этом говорится в обновленной доктрине в области обороны и безопасности генерального секретариата по обороне и нацбезопасности Франции.

В документе отмечается, что данный конфликт хоть и может проходить за пределами французской территории, однако Париж все равно будет вовлечен в него вместе с союзниками.

В доктрине неоднократно говорится о якобы российской угрозе, которая "уже достигла беспрецедентного уровня" и будет усиливаться к 2030 году из-за возросших темпов промышленного производства ОПК России. Утверждается, что РФ якобы может совершить акт агрессии против Европы в ближайшие 3–5 лет. В качестве подобного шага упоминается новое возможное наступление на Украине, разжигание конфликта в Молдавии, на Балканах и даже в странах НАТО. Всего Россия упоминается в докладе примерно 80 раз.

Документ ставит Францию как ключевую страну для обороны Европы, особенно против "российской угрозы" в рамках НАТО. В нем также говорится о необходимости мобилизации французского населения и морального духа для обороны нацбезопасности страны.

В этом же контексте другие европейские страны призывают "пробудиться" и объединиться для того, чтобы бороться за конкурентоспособность. В частности, французская сторона предложила увеличить оборонные возможности стран Европы на фоне того, как внимание США постепенно переносится в сторону Азии. Кроме того, предлагается не забывать и о военной поддержки Украины, поскольку исход текущего конфликта имеет "ключевое значение" для интересов ЕС.

Отдельно в доктрине упоминается и Китай. Власти КНР якобы стремятся стать ведущей мировой державой к 2050 году. При этом такой план может привести к серьезным изменениям в глобальной геополитической и технологической среде, считают авторы доктрины.

Согласно документу, Пекин рассматривает Москву как долгосрочного стратегического партнера и якобы способствует военным усилиям РФ на Украине. Помимо этого, в доктрине выражается обеспокоенность из-за особого внимания Пекина к заморским территориям Франции, распространения экономического влияния Китая в мире и предполагаемого размещения "военных средств КНР" в разных регионах.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военнослужащим в честь Дня взятия Бастилии заявил, что Россия несет постоянную угрозу Европе. По его словам, на границе Европы продолжает существовать "российская угроза", от Кавказа до Арктики. Эта угроза "подготовленная, организованная и постоянная". Макрон добавил, что европейские страны должны быть способны ей противостоять.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что если Россия нападет на НАТО, то немецкие солдаты будут готовы "убивать российских солдат". В Кремле, комментируя подобное заявление, отметили, что Германия снова становится опасной для России.