Песков заявил, что РФ разочарована отказом Европы понимать ее позицию

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Российские власти разочарованы отсутствием понимания со стороны европейских политиков по вопросу отправки иностранных войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Газета.ру".

Таким образом он ответил журналистам, которые попросили его прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона, сообщившего о готовности "коалиции желающих" разместить свой военный контингент на украинской территории.

"Мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные, последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание, и они не находят понимания", – сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что для России вопрос размещения иностранных войск на Украине имеет большое значение, поскольку власти страны считают недопустимым присутствие западных военных подразделений вблизи своих границ.

"В целом такая настырность европейских руководителей <...> укладывается в общую канву нынешних настроений – настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских. В этой связи можно выразить только сожаление", – заключил Песков.

Ранее Макрон заявил, что Франция и Великобритания планируют отправить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после установки режима прекращения огня. Французский лидер уточнил, что Париж и Лондон увеличат объединенные силы с бригады до армейского корпуса, включая военных из других европейских стран.

Эти подразделения станут основой международного контингента для соблюдения режима прекращения огня и могут быть предоставлены НАТО, добавил Макрон.