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После достижения соглашения о прекращении огня на Украине Европе, возможно, придется отправить миротворцев без участия США. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Guardian.

Как отметил автор публикации, европейские страны должны взять НАТО под собственный контроль в связи с тем, что США в настоящий момент уделяют больше внимания своей армии и противостоянию с Китаем.

"Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены", – говорится в материале.

По словам автора, Европе пора готовится к моменту, когда ей придется работать без Соединенных Штатов. При этом, добавил он, этот день может наступить в ближайшее время при условии, если "на Украине будет достигнуто перемирие", а "коалиция желающих" захочет предоставить гарантии безопасности Киеву.

Ранее СМИ писали, что появление миротворцев из стран НАТО на украинских территориях маловероятно, поскольку это противоречит безопасности России, а само расширение Альянса было одной из причин начала спецоперации.

Автор материала подчеркнул, что Владимир Путин не согласится на размещение сил НАТО на Украине. Кроме того, военно-политический блок не имеет для этого достаточного количества сил и ресурсов.