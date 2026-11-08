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08 ноября, 04:56

Политика

Захарова ответила на обвинения Совбеза Армении в адрес РФ из-за Карабаха

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Заявление секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о том, что Россия якобы ничего не сделала во время острой фазы нагорно-карабахского конфликта осенью 2020 года, искажает истину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на слова Симоняна, произнесенные перед его приездом в Москву.

"Говорить о каких-то не сделанных Россией "действенных шагах" и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев – значит искажать истину", – указала дипломат.

Захарова также прокомментировала заявление Симоняна о том, что он "падал к ногам русских" с просьбами остановить боевые действия.

"Не знаем, к чьим ногам он тогда падал, а может и продолжает это делать по-прежнему. Но именно Россия и никто другой остановила кровопролитие в регионе", – подчеркнула она.

Представитель МИД напомнила, что в трехстороннем заявлении, подписанном в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года лидерами России, Азербайджана и Армении, было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

"Это не "абстрактные шаги", а конкретные действенные меры, чему предшествовали многочисленные контакты на высшем уровне. В результате в регионе был развернут российский миротворческий контингент. Наши миротворцы, в том числе ценой собственной жизни, обеспечивали безопасность для гражданского населения", – добавила Захарова.

По ее словам, на основе серии трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2021–2022 годов в регион пришел мир. В частности, была создана дорожная карта армяно-азербайджанской нормализации, включающая в себя разработку мирного договора между Ереваном и Баку.

"Подчеркну, все эти договоренности остаются в силе, ни одна из сторон не заявила о выходе из них. И в нынешний момент мирный процесс между Ереваном и Баку, которые сейчас предпочитают работать напрямую, идет вперед, в том числе на основе предложений российских посредников", – отметила дипломат.

Захарова также напомнила Симоняну, как в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите под эгидой Европейского союза признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее Пашинян сообщил, что во время визита в Туркмению обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обмен территориями между странами. Он добавил, что в формулировках нужно быть осторожными: важно, чтобы было точное понимание того, что подразумевается под обменом территориями и другими терминами.

Пашинян также обозначил ключевые параметры будущего урегулирования с Азербайджаном. Среди них – территориальные вопросы, открытие коммуникаций и отказ от взаимных претензий.

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

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