В РФ завершается разработка единых учебников по химии, физике и биологии

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работа над едиными государственными учебниками по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10–11 классов находится на финальной стадии. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В настоящее время завершается работа над едиными учебниками по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11 классов, а также по труду (технологии) для 5–9 классов", – уточнил Кравцов, которого цитирует ТАСС.

Ранее Кравцов рассказал, что единые государственные учебники по шести дисциплинам начнут использовать с 1 сентября 2027 года в организациях среднего профессионального образования (СПО).

Между тем в конце 2027 года начнется апробация первых экземпляров единых учебников по изобразительному искусству и музыке для 5–9-х классов. Пособия передадут на проверку учителям-практикам.