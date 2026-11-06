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06 ноября, 13:05

Общество

Апробация единых учебников по ИЗО и музыке начнется в конце 2027 года

Фото: 123RF.com/zestmarina

Апробация первых экземпляров единых учебников по изобразительному искусству и музыке для 5–9-х классов начнется в конце 2027 года. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

Пособия передадут на проверку учителям-практикам, уточнил он в ходе Всероссийского форума учителей музыки и изобразительного искусства.

Ранее сообщалось, что новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы начнут вводить в учебные заведения с 1 сентября 2028 года. Поставки будут поэтапными. Первыми в школы завезут учебники для первых и четвертых классов.

Минпросвещения РФ утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей в августе. Уже 1 сентября 2026 года в школы поступили издания "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5–7-х классов, а также региональные учебники по истории для 5–7-х классов.

Кроме того, в октябре в перечень включили единые государственные учебники по предмету "Духовно-нравственная культура России" для 5–7-х классов.

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