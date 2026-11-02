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02 ноября, 16:19

Общество

Специальные пособия по русскому языку подготовят для детей Донбасса и Новороссии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специальные пособия по русскому языку для детей Донбасса и Новороссии планируется ввести в школах с 1 сентября следующего года. Об этом советник президента России Елена Ямпольская заявила на сессии "Сила слова: русский язык как основа взаимопонимания и межнационального общения" в рамках Международной недели "Народы России".

Она обратила внимание, что у близкородственной билингвальности есть свои особенности. В таких условиях важно сохранить чистоту русского языка и дать школьникам все возможности, чтобы они в дальнейшем могли спокойно учиться и путешествовать в разных российских регионах.

"Подготовка этих пособий выходит на финишную прямую, и мы очень надеемся, что с 1 сентября 2027 года вместе с новыми едиными государственными учебниками на парты ребят в Донбассе и в Новороссии лягут и эти пособия, которые помогут им осваивать материал", – добавила Ямпольская.

Кроме того, завершается подготовка учебника по истории религии в России. Также в следующем году могут выпустить специальный периодический номер журнала, посвященный изучению религии. Минобрнауки поддерживает идеи, направленные на укрепление традиционных ценностей и воспитание молодежи, подчеркнул глава ведомства Валерий Фальков.

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