Школьники начнут изучать духовно-нравственную культуру России с 2027 года

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Учебники по новому предмету "Духовно-нравственная культура России" для пятых классов поступят в российские школы до конца 2026 года, а занятия начнутся с января 2027-го. Учебники для 6–7-х классов будут поставлены к 1 сентября 2027 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Содержание курса выстроено вокруг 17 ценностей, закрепленных указом президента от 9 ноября 2022 года № 809, и раскрывает их последовательно – от малых поступков к осознанной социальной ответственности – через примеры героев", – приводит РИА Новости слова министра.

Каждому герою посвятят отдельный видеосюжет, ссылка на который будет размещена в соответствующем параграфе учебника. Как отметил Кравцов, такие ролики дополнят традиционные подходы к обучению современными форматами.

Для качественного преподавания нового предмета Минпросвещения организовало работу по реализации программ повышения квалификации для педагогов. Кроме того, ведомство продолжает подготовку единых учебников по другим школьным дисциплинам, предусмотренным школьной программой.

В федеральный перечень учебников уже включены единые государственные учебники по предмету "Духовно-нравственная культура России" для 5–7-х классов.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что апробация устного экзамена по истории в 9-х классах, который планируется ввести в 2028 году, проходит в ряде субъектов РФ. В ведомстве уточнили, что апробация экзамена будет проходить с октября по ноябрь.

Федеральный институт педагогических измерений отрабатывает подходы к введению экзамена. Специалисты апробируют различные модели заданий и организационные схемы проведения испытания.