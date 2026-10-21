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21 октября, 04:14

Общество

Апробация нового экзамена по истории в 9-х классах началась в ряде регионов РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Апробация устного экзамена по истории в 9-х классах, который планируется ввести в 2028 году, проходит в ряде субъектов РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

В ведомстве уточнили, что апробация экзамена будет проходить с октября по ноябрь. Федеральный институт педагогических измерений отрабатывает подходы к введению экзамена. Специалисты апробируют различные модели заданий и организационные схемы проведения испытания.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил отказаться от ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работ в пользу традиционных контрольных и экзаменов.

По мнению парламентария, многочисленные проверки и тесты мешают нормальному учебному процессу, а подготовка к ним способствует коммерциализации образования. Миронов отметил, что родителям приходится нанимать репетиторов, чтобы дети могли подготовиться к проверочным работам.

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