Миронов призвал вернуть традиционные контрольные вместо ЕГЭ и ВПР

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Лидер "Справедливой России" и руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Миронов предложил отказаться от ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работ в пользу традиционных контрольных и экзаменов. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, многочисленные проверки и тесты мешают нормальному учебному процессу, а подготовка к ним способствует коммерциализации образования. Миронов отметил, что родителям приходится нанимать репетиторов, чтобы дети могли подготовиться к проверочным работам.

Депутат также заявил, что ВПР отвлекают школы от занятий. В качестве примера он привел разговор с директором одной из лучших школ страны, которая рассказала, что во время проведения проверочных работ учебный процесс фактически останавливается на целую неделю.

Ранее Миронов предложил обязать школы зачислять в десятые классы всех выпускников девятых классов независимо от результатов вступительных испытаний. Для этого политик намерен внести в Госдуму законопроект о внесении соответствующих изменений в закон "Об образовании".

По словам Миронова, во многих школах открывают только профильные классы, поэтому не прошедшим отбор ученикам приходится поступать в колледжи или искать другое учебное заведение с общеобразовательной программой. Депутат отметил, что проблема обострилась в последние годы и особенно остро проявилась в 2026 году.

По его словам, с трудностями сталкиваются не только школьники с низкой успеваемостью, но и дети, которые стабильно получают хорошие оценки.

