Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 10:08

Политика

Миронов призвал вернуть традиционные контрольные вместо ЕГЭ и ВПР

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Лидер "Справедливой России" и руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Миронов предложил отказаться от ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работ в пользу традиционных контрольных и экзаменов. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, многочисленные проверки и тесты мешают нормальному учебному процессу, а подготовка к ним способствует коммерциализации образования. Миронов отметил, что родителям приходится нанимать репетиторов, чтобы дети могли подготовиться к проверочным работам.

Депутат также заявил, что ВПР отвлекают школы от занятий. В качестве примера он привел разговор с директором одной из лучших школ страны, которая рассказала, что во время проведения проверочных работ учебный процесс фактически останавливается на целую неделю.

Ранее Миронов предложил обязать школы зачислять в десятые классы всех выпускников девятых классов независимо от результатов вступительных испытаний. Для этого политик намерен внести в Госдуму законопроект о внесении соответствующих изменений в закон "Об образовании".

По словам Миронова, во многих школах открывают только профильные классы, поэтому не прошедшим отбор ученикам приходится поступать в колледжи или искать другое учебное заведение с общеобразовательной программой. Депутат отметил, что проблема обострилась в последние годы и особенно остро проявилась в 2026 году.

По его словам, с трудностями сталкиваются не только школьники с низкой успеваемостью, но и дети, которые стабильно получают хорошие оценки.

"Деньги 24": спрос на курсы для подготовки школьников к экзаменам вырос в 1,5–2 раза

Читайте также


политикаобразованиеобщество

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика