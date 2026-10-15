Ямпольская заявила, что об усложнении ЕГЭ не может идти речи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Усложнять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не планируется. Об этом в беседе с журналистами заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Давайте оговоримся, что ни о каком усложнении ЕГЭ не может идти речи", – подчеркнула она.

По словам Ямпольской, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу.

При этом количество заданий в ЕГЭ в 2027 году изменится по двум предметам. В новых контрольно-измерительных материалах по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимально возможный первичный балл возрастет с 42 до 43.



Кроме того, по профильному уровню математики число заданий также увеличится с 19 до 20, а максимальный первичный балл за экзамен вырастет с 32 до 33.