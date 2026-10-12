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12 октября, 04:54

Общество

Количество заданий изменится по двум предметам ЕГЭ в 2027 году

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Количество заданий в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2027 году изменится по двум предметам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В новых контрольно-измерительных материалах по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимально возможный первичный балл возрастет с 42 до 43. По профильному уровню математики число заданий также увеличится с 19 до 20, а максимальный первичный балл за экзамен вырастет с 32 до 33.

По остальным предметам структура и число заданий останутся прежними.

Ранее стало известно, что всероссийские проверочные работы (ВПР) для учеников 4–8-х и 10-х классов пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года.

Результаты ВПР служат для мотивирующего мониторинга региональных министерств, выявления школ с низкими результатами и признаками необъективного оценивания, а также для корректировки программ развития и планирования контрольно-надзорной деятельности.

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