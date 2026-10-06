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06 октября, 11:33

Технологии

В МЭШ расширили голосовой доступ к электронному дневнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Московской электронной школе" (МЭШ) расширили возможности голосового доступа к электронному дневнику – теперь получать сведения об учебе школьника можно с помощью интеллектуальных колонок Сбера. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Голосовой помощник может сообщить оценки ребенка за выбранный период, в том числе по отдельным предметам. Также с его помощью родители узнают о пропусках и опозданиях, домашних заданиях и расписании – какие уроки запланированы на конкретный день и в какое время они начинаются и заканчиваются. Искусственный интеллект также уточнит детали цифровых домашних заданий.

Доступ к информации из дневника МЭШ есть у двух голосовых помощников – "Салюта" Сбера и "Алисы" "Яндекса". Чтобы воспользоваться функцией на колонке, необходимо активировать навык "Дневник МЭШ".

Кроме учебных сведений, через голосового помощника можно проверить даты начала и окончания каникул. Пользователям также доступны данные о балансе лицевого счета карты "Москвенок", заказанном горячем питании и меню школьника, а также покупках в школьном буфете.

В столичном департаменте образования и науки отметили, что голосовой формат позволяет родителям и ученикам получать основные сведения об учебе без обращения к веб-версии дневника или мобильному приложению.

Ранее в МЭШ появился цифровой ИИ-репетитор по математике для учеников 5–11-х классов. Сервис помогает самостоятельно разбирать задачи, находить ошибки и повторять материал по математике, алгебре и геометрии, не выдавая готовых ответов. Доступ к нему интегрирован с электронным дневником, а родители могут при необходимости отключить ребенку возможность пользоваться репетитором.

МЭШ пользуются более четверти школьников России

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