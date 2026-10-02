ИИ-репетитор по математике появился в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В "Московской электронной школе" (МЭШ) появился цифровой ИИ-репетитор по математике для учеников 5–11-х классов образовательной платформы "Яндекс Учебник". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис предлагает пользователям несколько сценариев: углубленное изучение школьного материала или разбор конкретной задачи. Он помогает разобраться в логике решения, выявить ошибки и улучшить знания по различным темам.

Интеграция с электронным дневником МЭШ позволяет использовать инструмент для повторения материала, изученного на последнем уроке, подготовки к следующему или к контрольной работе.

ИИ-репетитор не выдает готовые ответы, а помогает школьнику самостоятельно найти алгоритм решения упражнения. Он обращает внимание на важные условия задачи, предлагает следующий шаг, объясняет допущенные ошибки, при необходимости излагает материал другими словами или подсказывает альтернативный способ выполнения. Родители могут посмотреть решение поэтапно или полностью, чтобы помочь ребенку разобраться в теме.

В веб-версии электронного дневника перейти к ИИ-репетитору можно через карточку урока в расписании: нужно открыть раздел "Подборки" и нажать кнопку "Повторить тему". Также это доступно в разделе "Оценки" во вкладке "По предмету". Помощник работает по математике, алгебре и геометрии.

Еще один способ начать занятие – открыть вкладку "Предметы" раздела "Учеба". Если школьник пропустил урок, ИИ-репетитор предложит повторить именно пропущенную тему.

В мобильном приложении "Дневник "МЭШ" сервис находится в разделе "Школа". В карточке предмета отображается баннер, после нажатия на который ИИ-репетитор предлагает позаниматься по теме последнего пропущенного урока.

Родители могут управлять доступом ребенка к сервису. Для этого в приложении "Дневник "МЭШ" нужно открыть меню, перейти в настройки слева от аватара, выбрать пункт "Яндекс Репетитор AI" и при необходимости нажать кнопку "Отключить у всех".

Совершенствовать работу ИИ-репетитора помогает система реакций и обратной связи. Пользователи могут оценить, насколько полезным оказался ответ, или указать, что вызвало затруднения.

Ранее сообщалось, что за прошлый год к электронному дневнику МЭШ обратились более 1,5 миллиарда раз. В библиотеке платформы размещено более 1,8 миллиона проверенных учебных материалов. Среди них – видеоуроки, интерактивные приложения, цифровые учебники и художественная литература.

