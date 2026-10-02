Сергунина рассказала о проектах победителей конкурса "Новатор Москвы"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице подвели итоги седьмого конкурса на соискание премии мэра Москвы "Новатор Москвы". Участники представили свои разработки в разных направлениях – от креативных индустрий и промышленности до благоустройства и строительства. Эксперты выбрали 36 победителей и призеров, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За все время к конкурсу присоединились 19 тысяч изобретателей, ученых и предпринимателей. Премией отметили почти 250 инновационных решений, а их авторы уже привлекли инвестиции общим объемом более 1,7 миллиарда рублей", – рассказала Наталья Сергунина.

В этом году число заявок на участие превысило 1,7 тысячи. Проанализировав технологичность, научную новизну и экономический потенциал проектов, члены жюри выделили 180 самых перспективных – вдвое больше, чем в 2025-м. Затем эти разработки продемонстрировали на профильных городских площадках, таких как павильон "Арт.Техноград" на ВДНХ и Московский кластер видеоигр и анимации. По итогам презентаций были определены лауреаты.

По словам Натальи Сергуниной, одним из победителей стала платформа для виртуального тестирования химических реагентов. Благодаря ей можно сократить процесс создания химпродуктов в четыре раза, а затраты – на 50–70%.

Авторы лучших проектов также представили мембранную акустическую систему для концертных залов, кинотеатров и музеев, очки дополненной реальности, программу для дистанционного управления башенным краном, которая уже используется на крупных российских предприятиях, и многое другое.

В число разработок призеров вошли платформа для генерации и редактирования 3D-анимации, оборудование и ПО для совмещения видеосъемок и компьютерной графики, линейка автономных роботов.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение ежегодной национальной премии в области будущих технологий "Вызов". В 2026 году ее будут присуждать в пяти номинациях, лауреаты получат вознаграждение в размере 13 миллионов рублей в каждой номинации. Торжественная церемония награждения пройдет в декабре.