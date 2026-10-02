Движение временно перекрыли на ряде улиц в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта временно перекрыли на ряде улиц в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения действуют на съездах с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинский проспект по направлению в область, с проспекта Вернадского на Ленинский проспект в сторону области, с проспекта Апакова на Ленинский проспект.

Кроме того, 3 и 4 октября движение ограничат в центре и на западе Москвы из-за проведения полумарафона "Моя столица". В частности, водители не смогут проехать по участкам улицы Косыгина, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также другим улицам.

С 00:01 3 октября до окончания мероприятия на перекрытых участках нельзя будет припарковаться.