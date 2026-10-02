СК завел дело о присвоении денег российского бизнесмена Малофеева со счетов в США

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о присвоении денежных средств, принадлежавших предпринимателю Константину Малофееву. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

"В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего и конкретные должностные лица органов власти США, которые причастны к принятию данных незаконных решений", – подчеркнула официальный представитель СК Светлана Петренко.

Поводом для расследования стало заявление самого предпринимателя. Согласно данным следствия, органы власти США приняли решение о незаконном аресте средств, которые находились на счетах предпринимателя в американских кредитных учреждениях. Впоследствии эти деньги были направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.

Петренко указала, что подобные действия нарушают права российских граждан и принципы института частной собственности.

Ранее управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении украинской певицы Тины Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман. – Прим. ред.). Ее обвиняют в финансировании ВСУ и дискредитации российской армии. Поводом для возбуждения дела стали материалы о регулярной поддержке певицей украинской армии.

