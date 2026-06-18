Харьковская ВГА завела дело в отношении певицы Тины Кароль за финансирование ВСУ

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Управление внутренних дел военно‑гражданской администрации Харьковской области возбудило уголовное дело против украинской певицы Тины Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман. – Прим. ред.) за финансирование вооруженных формирований Украины и дискредитацию Вооруженных Сил РФ, сообщает пресс-служба управления в телеграм-канале.

Уточняется, что соответствующие статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

По данным управления, основанием для возбуждения дела стали материалы о систематической поддержке Кароль украинских военизированных структур.

"В частности, установлено, что певица совместно с писателем и военнослужащим формирования "Хартия" Сергеем Жаданом совершила поездку в Харьковскую область, в ходе которой посетила позиции украинских подразделений на Купянском направлении", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), может получить в России до 15 лет лишения свободы. В одном из своих интервью он отмечал, что часть доходов от авторских отчислений, поступающих с российских стриминговых сервисов, идет на обеспечение его отряда в ВСУ.