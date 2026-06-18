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18 июня, 23:53

Политика

Спецсессия МУС по делу прокурора Хана пройдет 24 июля

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Vanessa Jimenez

Спецсессия Ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) по делу прокурора Карима Хана состоится 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Бюро Ассамблеи стран – участниц приняло решение созвать специальную сессию в Нью-Йорке 24 июля, чтобы рассмотреть дисциплинарное разбирательство в отношении прокурора", – отметил собеседник агентства.

Ранее бюро МУС отстранило Хана от должности прокурора до вынесения решения по делу в связи с обвинениями в его адрес в сексуальных домогательствах. Отстранение при этом не предопределяет итогового решения по его делу.

Обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты Хану в октябре 2024 года. По данным СМИ, пострадавшая уведомила МУС о предполагаемых случаях сексуальных преступлений, которые датируются 2009 годом. На тот момент ей было чуть больше 20 лет и она работала неоплачиваемым стажером в офисе Хана.

В феврале прошлого года стало известно, что президент США Дональд Трамп включил Хана в санкционный список. Согласно подписанному указу, США запрещают финансирование МУС. Кроме того, активы лиц, включенных в список, замораживаются, а сотрудникам МУС и членам их семей запрещен въезд в Штаты.

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