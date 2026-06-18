Движение транспорта на съездах 14-го км МКАД около ТК "Садовод" восстановлено

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Движение транспорта на съездах с внутренней стороны МКАД в районе 14-го километра около торгового комплекса "Садовод" восстановлено. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Ранее ограничения движения транспорта сняли на улице Верхние Поля в оба направления, Чагинской улице и участке улицы Капотня от МКАД до 1-го Капотнинского проезда. Вместе с тем ограничения на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра все еще действуют.

Корректировки движения связаны с атакой БПЛА на Московский регион 18 июня. Всего на подлете к столице уничтожили более 190 дронов.

В связи с этим водителям рекомендовали не останавливаться на кольцевой дороге без крайней необходимости. Автобусы в районе Капотня также начали следовать по измененным маршрутам.