Проезд к ТК "Садовод" временно закрыт

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Проезд к торговому комплексу "Садовод" временно перекрыт. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В частности, ограничения действуют на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го километра и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.

Автомобилистам посоветовали пока использовать для парковки территорию ТЦ "Мега Белая Дача". Водителям также объяснили, как туда проехать:



при движении по внутренней стороне МКАД нужно доехать до развязки с Бесединским шоссе, потом развернуться на внешнюю сторону МКАД и продолжить движение до съезда на дублер МКАД в районе дома 14 по Дзержинскому шоссе. Примерно через 800 метров находится парковка торгового центра;

если ехать по внешней стороне МКАД, следует съехать на дублер МКАД в районе дома № 14 по Дзержинскому шоссе. Парковка торгового центра также расположена от него примерно в 800 метрах.

Для построения маршрута водителям посоветовали пользоваться приложениями "2ГИС" и "Яндекс". В них нужно будет поставить точку – "парковка Мега Белая Дача".

Чтобы пройти от ТЦ "Мега Белая Дача" к ТК "Садовод", можно воспользоваться надземным пешеходным переходом через улицу Верхние Поля – МКАД.

Вместе с тем в Дептрансе напомнили, что остановка транспорта на МКАД запрещена. За данное нарушение водителю грозит эвакуация и штраф в размере 2 500 рублей.

18 июня Москва и Подмосковье столкнулись с беспрецедентной атакой беспилотников. Сергей Собянин сообщил, что с начала суток на подлете к столице были уничтожены свыше 190 дронов.

Обломки БПЛА повредили кровлю ТЦ "Мега Белая дача". В результате случившегося произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. Работа торгового центра приостановлена.