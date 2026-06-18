Москвичи смогут поучаствовать в забегах и потренироваться со звездами 20 и 21 июня

Москвичи и гости города могут принять участие в большом количестве спортивных мероприятий, подготовленных в рамках проекта "Лето в Москве". Чем заняться любителям активного образа жизни до конца июня – в материале Москвы 24.

"Ночной забег"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег" – единственное массовое беговое событие в столице, начинающееся после захода солнца.

В 2026 году участники стартуют в 22:00 и пробегут 10 километров (лимит времени – 90 минут). Для них подготовлен обновленный маршрут, который пролегает по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, захватывает улицу Косыгина и завершается на Университетской площади у здания МГУ имени М. В. Ломоносова.

Те, кто добежит до финиша, получат памятную медаль. Награждение победителей и призеров забега состоится в 23:10.

Забег "На старт!"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В тот же день, 20 июня, в нескольких столичных парках состоится ежегодный бесплатный массовый забег "На старт!". Площадками мероприятия будут стадион "Авангард", центр проката "Поляны Бутово", парк 850-летия Москвы, парк "Северное Тушино" и парк Олимпийской деревни.

Участниками могут стать взрослые и дети, новички и опытные бегуны: для каждой категории предусмотрены дистанции разного уровня сложности в зависимости от возраста и физической подготовки.

Кроме того, во всех парках будет организован семейный забег для детей от 4 до 7 лет вместе с родителями – юные участники получат памятные медали и сувениры. Также на стадионе "Авангард" для детей проведут разминку и организуют фотозону.

Победителей и призеров определят по лучшему времени на дистанции отдельно среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин в каждой возрастной категории. Все финишировавшие получают дипломы и медали, а призеры – медали соответствующих степеней и ценные призы.

День йоги

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В воскресенье, 21 июня, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги. В рамках городского фестиваля откроется свыше 70 тематических точек, где состоятся групповые тренировки и выступления специалистов. На всей территории будут работать десятки площадок, где пройдут занятия по разным направлениям йоги – их проведут опытные преподаватели из ведущих московских студий.

Также организаторы подготовили сеансы медитации, телесные тренинги и лекции на тему осознанности, здоровья, внешней гармонии и личностного роста.

Для посетителей с детьми обустроят специальную игровую зону, а на ярмарке гости смогут купить дизайнерские вещи, изделия ручной работы, органическую косметику, а также попробовать вегетарианские блюда.

Марафон тренировок

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

27 июня в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" состоится Московский марафон тренировок. Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до вечера.

Гостей ждут занятия под руководством звезд спорта и шоу-бизнеса: растяжка с Самирой Мустафаевой и Алсу запланирована с 11:30 до 12:15, фитнес-тренировка под дуэт диджея Грува с Митей Фоминым – с 12:45 до 13:30. В 14:00 начнется занятие от команды Полины Киценко: оно рассчитано на 45 минут.

С 15:15 до 16:00 состоится сессия пилатеса с Анной Щербаковой. С 16:30 до 17:15 гости смогут присоединиться к функциональной тренировке с Натаном. В 17:30 стартует зумба под кавер-группу, а завершится марафон выступлением Алексея Чумакова – с 18:30 до 19:15.

Занятия рассчитаны как на новичков, так и на опытных спортсменов. Чтобы присоединиться к тренировке, необходимо выбрать активность в расписании мероприятия, зарегистрироваться и прийти на площадку к указанному времени. Вход бесплатный.

Помимо тренировок, на протяжении дня будут работать интерактивные зоны: полоса препятствий, силомер, футбольный баскетбол, петанк, армреслинг, футбольная мельница, кибербар и сабсокер.

Для гостей также предусмотрена зона отдыха, где можно будет расслабиться в лаундже со смузи и протеиновыми коктейлями, а для детей будут организованы аквагрим, сухой бассейн, сладкая вата и автомат "хватайка".

Для участия в массовой тренировке у сцены необходима предварительная регистрация, для посещения остальных зон она не требуется. Весь необходимый спортивный инвентарь предоставят на месте – останется только взять с собой удобную одежду, обувь и воду.

Шахматный сквер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Также в рамках проекта "Лето в Москве" в столице проходит фестиваль "Шахматный сквер". В этом году он охватывает сразу три локации: сквер у гостиницы "Метрополь", Самотечный сквер и музей-заповедник "Царицыно".

По будням на каждой из площадок любой желающий может взять комплект шахмат и сыграть легкую партию, а в выходные здесь разворачиваются настоящие турниры для любителей интеллектуальной игры.

По субботам и воскресеньям соревнования проходят в два этапа и начинаются в 11:00. Регистрация первого этапа проводится непосредственно на месте, главное правило для всех – умение играть с часами.

В сквере у "Метрополя" организованы детские турниры – к участию допускаются юноши и девушки не старше 16 лет. В Самотечном сквере проходят парные соревнования: здесь формируют команды из двух человек без ограничений по полу и возрасту. В "Царицыне" проходят состязания для ветеранов – мужчин и женщин в возрасте 55 лет и старше.

Кроме того, на всех трех площадках по выходным проходят открытые турниры – для всех любителей шахмат независимо от возраста и уровня подготовки. Единственное условие – умение играть с часами. Такие соревнования также проводятся в два этапа, но стартуют позже, в 15:00, и регистрируются на них также непосредственно на площадке.

Победители и призеры каждого турнира получат подарки от департамента спорта Москвы, а финалисты, показавшие лучшие результаты по итогам всего фестиваля, будут награждены дипломами и ценными призами: 6 сентября состоятся финальные турниры и подведение итогов "Шахматного сквера".

Мой спортивный район

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Вместе с тем до 30 сентября в Москве проходят бесплатные занятия в рамках проекта "Мой спортивный район". Тренировки организованы прямо на открытых площадках в разных районах столицы, чтобы каждый мог заниматься рядом с домом.

Программа охватывает более 10 видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, роллер-спорт, ушу, бег, танцевальный фитнес, йога, а также растяжку и другие направления. Участвовать могут дети с шести лет и взрослые без ограничений по уровню подготовки.

Для записи достаточно выбрать конкретное занятие в расписании, зарегистрироваться на сайте проекта и прибыть на место. Продолжительность каждой тренировки – 60 минут, организаторы рекомендуют приходить за 5–10 минут до старта, чтобы успеть подготовиться и получить инструктаж. Форма одежды должна быть удобной и соответствовать погодным условиям, в жаркую погоду обязателен головной убор. На все тренировки необходимо брать с собой питьевую воду.

В зависимости от выбранной дисциплины потребуется дополнительный инвентарь. Занятия по роллер-спорту проводятся только при наличии собственного шлема, наколенников, перчаток и защиты ладоней.

Для фитнеса, йоги и растяжки рекомендуется приносить гимнастический коврик. Настольный теннис и бадминтон требуют личного инвентаря – ракеток и воланов, площадки их не предоставляют. Остальной спортивный инвентарь для занятий предоставляется организаторами на месте.

Более подробную информацию о каждом из мероприятий можно найти здесь.