Московский марафон тренировок пройдет 27 июня в "Лужниках"

Фото: leto.mos.ru

Ежегодный Московский марафон тренировок пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 27 июня в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Южный спортивный центр "Лужников" станет площадкой для занятий спортом со звездами. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия. Браслет участника можно будет получить на самом марафоне.

Для гостей подготовят различные развлечения. Например, их ждут полоса препятствий, силомер, игровые виды спорта, футбольный баскетбол, петанк, армрестлинг, футбольная мельница и сабсоккер.

Откроет марафон двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике и фитнес-блогер Самира Мустафаева. Вместе с певицей Алсу они проведут растяжку. После этого пройдет функциональная тренировка с барабанными палочками с Митей Фоминым под музыку диджея Грува.

Кроме того, запланированы занятие с Полиной Киценко, пилатес с Анной Щербаковой, тренировка с Натаном, а также зумба. Массовые спортивные занятия на основной сцене пройдут с 11:30 до 18:15. Остальные площадки будут открыты с 11:00 до 18:30.

Для юных гостей организуют отдельную площадку с сухим бассейном, играми и местом для отдыха. Для всех посетителей также сделают фотозоны. Завершится марафон выступлением группы "Иванушки".

Кроме того, 20 июня в столице пройдет ежегодный массовый забег "На старт!". Площадки откроют на стадионе "Авангард", в центре проката "Поляны Бутово", а также в парках Олимпийской деревни, 850-летия Москвы и "Северное Тушино". Для детей и взрослых будут дистанции разной сложности с учетом возраста и спортивной подготовки.